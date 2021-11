Der designierte Kanzler Olaf Scholz plant ein Gesetzgebungsverfahren für die allgemeine Impfpflicht.

imago images/Future Image

Berlin. Bund und Länder wollen eine schnelle Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht. Zwar fassten sie bei ihrer Corona-Schalte noch keine konkreten Beschlüsse, aber kündigten weitreichende Entscheidungen an.

Für den Kampf gegen die immer bedrohliche Corona-Welle in Deutschland kommen schärfere Beschränkungen in der Adventszeit für Millionen Bürger und die Wirtschaft in Sicht. Neue Regelungen etwa zu "umfangreichen Kontaktbeschränkungen" vor all