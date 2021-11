Urteil in Karlsruhe: Der Bund durfte in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr über die sogenannte Corona-Notbremse Wechselunterricht und Schulschließungen anordnen.

dpa/Christian Charisius

Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat die Schulschließungen sowie die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr 2021 als verhältnismäßig bewertet. Beschwerden gegen die "Bundesnotbremse" wurden somit zurückgewiesen.

Der Bund durfte in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr über die sogenannte Corona-Notbremse Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängen. Die Maßnahmen hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber "in