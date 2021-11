Russische Fallschirmjäger steigen während Manövern in Taganrog in ein Flugzeug für Luftlandeübungen. Die Ukraine hat kurz vor einem Nato-Treffen vor einem möglichen Einmarsch Russlands in ihr Land gewarnt.

Uncredited/AP/dpa

Riga, Lettland, Lettland. Die Außenminister der 30 Nato-Staaten wollen an diesem Dienstag über die Lage in und um die Ukraine beraten. Das Thema ist brisant - genauso wie die Wahl des Tagungsorts.

Die Ukraine hat kurz vor einem Nato-Treffen vor einem möglichen Einmarsch Russlands in ihr Land gewarnt. „Im schlimmsten Fall versucht Russland, die Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen, wie es das 2008 in Georgien und 2014 in der Ukr