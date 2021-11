Das von der belarussischen Staatsagentur BelTA via AP zur Verfügung gestellte Handout zeigt Alexander Lukaschenko (M), Präsident von Belarus, der mit Migranten in einem Logistikzentrum am Kontrollpunkt „Bruzgi“ an der polnisch-belarussischen Grenze spricht.

BelTA/XinHua/dpa

Minsk/Warschau. Der belarussische Machthaber spricht von „Schurken“ - und meint damit die Regierung in Litauen, die angeblich Migranten töten lässt. Erneut wurde ein Mann im Grenzgebiet tot aufgefunden.

Nach Berichten über einen weiteren Todesfall an der litauischen EU-Außengrenze hat der autoritäre belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Litauen die Tötung von Migranten vorgeworfen.„In dieser Migrationskrise sind die Schurken so we