WHO stuft weltweites Risiko durch Omikron-Variante als "sehr hoch" ein

Die neue Corona-Variante könnte sich nach Aussagen der WHO sehr schnell global verbreiten.

dpa/James Gourley

Genf. Die neue Corona-Variante stellt nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ein "sehr hohes" Risiko dar. Die WHO warnte in einem Schreiben an die Mitgliedstaaten vor einer globalen Ausbreitung von Omikron.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das Risiko durch die neue Omikron-Variante des Coronavirus weltweit als "sehr hoch" ein. Ein starker Anstieg der Infektionsfälle durch die Omikron-Variante könne schwerwiegende Folgen haben, warnt