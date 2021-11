Blick in den Innenraum des Fluges KLM 598 aus Kapstadt nach Amsterdam. Mehrere Omikron-Infizierte waren an Bord der Maschine.

-/Third Party/UGC über AP/dpa

Schiphol. Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Bei 13 Reisenden aus Südafrika haben niederländische Mediziner die Virusvariante Omikron nachgewiesen. Sie waren Freitag mit zwei Flügen aus Kapstadt in Amsterdam gelandet.

In den Niederlanden sind bei 13 Reisenden aus Südafrika Infektionen mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron festgestellt worden. Das teilte Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Sonntag mit. Die Personen waren am Freitag mit der niederlän