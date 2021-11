Fans stehen dicht gedrängt auf der Tribüne des Stadiums in Bochum.

Marcel Kusch/dpa

Frankfurt am Main. In Anbetracht der aktuellen Corona-Lage in Deutschland hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach volle Fußball-Stadien kritisiert. Dabei sei nicht einmal das Stadion an sich das Problem.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich angesichts der dramatischen Corona-Lage in Deutschland gegen Fußball-Spiele in vollen Stadion ausgesprochen.„Ich finde es hochproblematisch, was wir beim Fußball sehen“, sagte er der „Bild