Erste Fälle der Omikron-Variante in Deutschland bestätigt

Landung auf dem Flughafen Frankfurt. Der Omikron-Verdachtsfall soll über den Frankfurter Flughafen eingereist sein. (Symbol)

Sebastian Gollnow/dpa

München. Die als besorgniserregend eingestufte, im südlichen Afrika entdeckte Corona-Variante ist in Deutschland angekommen. Bayern hat zwei Fälle bestätigt. In Hessen gibt es einen weiteren Verdachtsfall.

In München sind die ersten beiden Fälle der als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland bestätigt worden. Die beiden Reisenden seien am 24. November mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagte Bay