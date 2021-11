Am Fall Kimmich entbrannte eine Debatte um ungeimpfte Profi-Fußballer.

dpa/Sven Hoppe

Frankfurt/Main. Der scheidende Ligachef Christian Seifert macht die Zahl der ungeimpften Profi-Kicker öffentlich. Die politische Debatte darüber hält er für aufgebauscht.

Rund fünf Wochen vor seinem Abschied als DFL-Geschäftsführer hat Christian Seifert Kritik an der Außendarstellung der Spitzenpolitik in der Corona-Krise geübt. "In Deutschland hatte ich schon gelegentlich den Eindruck, dass es bei den Minis