Özdemir statt Hofreiter: Heilsamer Krach, gut für die Ampel

Cem Özdemir ist der Gewinner im Postenstreit bei den Grünen, Anton Hofreiter geht leer aus.

dpa

Berlin. In der ganzen Ampel-Harmonie ist aus dem Blick geraten, dass Streit okay ist, wenn er nicht, wie in der Corona-Krise, lähmt. Der Grünen-Zoff um Kabinettsposten ist jedenfalls weder ein Drama noch gefährlich für die Partei.

Ein paar Stunden ging es hoch her hinter den Kulissen. Verständlich, dass das alte Fundi-Lager seinen Mann Toni Hofreiter ins Regierungsteam hieven wollte. Aber als Fraktionschef konnte der kaum Akzente setzen, auch in den Koalitionsverhand