Warn-SMS vor Katastrophen: So soll der "Cell Broadcast" funktionieren

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal führt Deutschland die Notfall-SMS ein.

imago-images/Klaus W. Schmidt

Berlin. Die Einführung von Warn-SMS für den Katastrophenfall rückt näher: Der Bundesrat stimmte am Freitag einer Verordnung der Bundesregierung zum sogenannten Cell Broadcast zu.

