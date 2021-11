In Südafrika wurde eine neue, womöglich noch ansteckendere Corona-Mutation entdeckt.

imago-images/Sofiane Regragui

Johannesburg. Mit Omikron ist eine womöglich gefährliche Corona-Variante in der Welt – und jetzt auch in Deutschland. Aus Bayern wurden jetzt zwei bestätigte Fälle gemeldet. Ein Verdacht in Hessen ist noch nicht bestätigt.

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist in Deutschland angekommen. In München sind die ersten beiden Fälle der als besorgniserregend eingestuften Mutation des Coronavirus in Deutschland bestätigt worden. Die beiden Reisenden seien am