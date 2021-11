Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen erstmals über 1000

Seit dem 22. November ist in Sachsen Einkaufen von nicht lebenswichtigen Dingen nur geimpften und genesenen Personen (2G) gestattet.

Sebastian Willnow/dpa

Dresden. Nun hat auch das erste Bundesland die Marke von 1000 überschritten. Sachsen hat eine Corona-Inzidenz von 1074,6. Ministerpräsident Michael Kretschmer schließt einen Lockdown vor Weihnachten nicht mehr aus.

Erstmals ist in einem Bundesland der Inzidenzwert über 1000 gestiegen. Für Sachsen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag einen Wert von 1074,6, am Mittwoch lag die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohn