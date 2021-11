Mehr als 100.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit dem Corona-Virus gestorben. (Symbolbild)

imago images/Michael Weber

Berlin. Wie hat sich die Corona-Pandemie in Deutschland entwickelt? Ein Überblick über die Anfänge, den bisherigen Wellen bis hin zu heute, dem Tag, an dem in Deutschland mehr als 100.000 Menschen an Corona gestorben sind.

100.000 Menschen sind in Deutschland in weniger als zwei Jahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben, das entspricht der Einwohnerzahl von Städten wie Cottbus, Kaiserslautern oder Siegen. Derzeit rollt die vierte Welle der Pand