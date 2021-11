Ein Rettungshubschrauber mit einem Intensivpatienten aus Suhl landet in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Das Kleeblatt-Prinzip soll Krankenhäuser vor dem Kollaps bewahren. Wegen der Überlastung der Intensivstationen in ihrer Heimat werden jetzt Covid-19-Patienten in andere Bundesländer gebracht.

Angesichts der zunehmenden Überlastung von Intensivstationen in Corona-Hotspots kommt die Verlegung von Covid-19-Patienten in andere Bundesländer auf Touren.Aus Thüringen wurden am Donnerstag Corona-Intensivpatienten auf Grundlage des sogen