"Wer hat eigentlich das Sagen jetzt auf See?" – "Gute Frage."

Horror-Havarie: Die "Pallas" strandet 1998 vor Amrum und verursacht eine riesige Ölpest.

Hamburg. Behördenchaos und Ölpest, große Schiffsunglücke und klingende Namen: Die Havarien der "Pallas", "Lisco Gloria" und "Glory Amsterdam".

Wer wissen will, wie es klingt, wenn man an der Küste realisiert, dass ein brennender Holzfrachter auf Sylt zutreibt, der muss dabei sein – oder Berichte von Untersuchungsausschüssen lesen. Im Fall der „Pallas“ klang das im Oktober 1998 so: