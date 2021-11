Die Ampelkoalition plant mehr Einwanderung gegen den Fachkräftemangel. (Symbolfoto).

dpa/Sven Hoppe

Berlin. Arbeitsmigration, Asyl, Rückführungen: Die Ampelkoalitionäre versprechen einen "Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik, der einem modernen Einwanderungsland gerecht wird". Die Pläne im Einzelnen.

Die Ampel-Koalition will dem Mangel an Fachkräften in Deutschland entgegenwirken. Deutschland brauche mehr Arbeitskräfteeinwanderung, heißt es in dem am Mittwoch von SPD, Grünen und FDP vorgelegten Koalitionsvertrag. Das Einwanderungsrecht