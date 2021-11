"Die Ampel steht": SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag für eine zukünftige Ampel-Regierung in Deutschland geeinigt. Stück für Stück werden nun die ersten Details bekannt.

Die Parteien der geplanten Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag unter dem Titel "Mehr Fortschritt wagen" geeinigt. In dem am Mittwoch in Berlin vom designierten Bundeskanzler Olaf Scholz