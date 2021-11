Verschärfte Corona-Regeln in mehreren Bundesländern

Vor einem Geschäft steht eine Hundefigur mit einer Maske. (Archivbild)

Helmut Fricke/dpa

Berlin. Ungebremst steigen die Corona-Zahlen. Schärfere Maßnahmen sollen die Wende bringen. Doch reichen sie aus? Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht bekommen weiter Rückendeckung.

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle treten in Deutschland vielerorts neue Maßnahmen in Kraft. In mehreren Bundesländern gelten ab diesem Mittwoch 2G-Regeln - das heißt Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.Mehrere Landeskabinette haben d