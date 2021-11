Vor einem Geschäft steht eine Hundefigur mit einer Maske. (Archivbild)

Helmut Fricke/dpa

Berlin. Die Infektionszahlen steigen rasant weiter, und in ersten besonders betroffenen Regionen kommen Kliniken über das Limit. Flächendeckend greifen nun zusätzliche Schutzvorgaben - nur wie schnell wirkt das?

Angesichts der immer kritischeren Corona-Lage in Deutschland kommen weitere Krisenmaßnahmen in Gang. Um Engpässe in der Intensivbehandlung abzuwenden, sollen bis zum Wochenende mehrere Dutzend Patienten aus Infektionsbrennpunkten im Süden u