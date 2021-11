Mehreren Berichten zufolge hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagnachmittag mit Spitzenpolitikern der Ampel getroffen, um über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie zu sprechen.

dpa/Markus Schreiber

Berlin. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel trifft sich mehreren Berichten zufolge am Dienstagabend mit Spitzenpolitikern der Ampel-Parteien, um über das weitere Vorgehen in der Coronakrise zu sprechen.

Täglich erreichen die Coronazahlen in Deutschland seit einiger Zeit neue Höchstwerte. Am Dienstag stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 399,8. Nachdem in der vergangenen Woche im Bundestag und Bundesrat das neue Coronagesetz der Am