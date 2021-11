Wird Grünen-Chef Robert Habeck Vizekanzler in einer künftigen Ampelkoalition? In Berlin kursiert eine neue Liste mit Ministernamen.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. Kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP zu einer Ampelkoalition taucht eine neue angebliche Ministerliste auf. Welche Namen darauf stehen.

Noch in dieser Woche könnten die Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP über eine künftige Ampelkoalition in Berlin zu Ende gehen – welche Politiker bekommen dann ein Ministeramt? Dafür kursieren in Berlin bereits angebliche Kabine