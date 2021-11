Sandra Maischberger hat Lars Klingbeil und Sascha Lobo zu Gast.

WDR/Thomas Kierok

Berlin. Wie verändert die Ampel das Land? Und wie drosselt man die Corona-Infektionszahlen? Darüber diskutiert Sandra Maischberger mit Gästen wie Lars Klingbeil und Sascha Lobo.

In ihrem ARD-Talk diskutiert Sandra Maischberger am Mittwoch mit Gästen wie Lars Klingbeil und Sascha Lobo. So umreißt die Redaktion ihre Themen:Deutschland unter der Ampel Mit der Ampel könne ein „sozialdemokratisches Jahrzehnt“ beginnen –