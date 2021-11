CSU-Parteivorsitzender und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt Nachbesserungen der Corona-Regeln voraus.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Bundespräsident Steinmeier hat gerade das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel unterschrieben, da prophezeit CSU-Chef Markus Söder schon eine baldige Änderung der Corona-Regeln, die am Mittwoch in Kraft treten sollen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Infektionsschutzgesetz mit neuen Corona-Regeln unterschrieben. Das teilte das Bundespräsidialamt in Berlin am Montag auf Anfrage mit. Das erst am Donnerstag vom Bundestag und am Freitag vom Bu