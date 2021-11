Im neuen Maßnahmenkatalog der Regierung sind strenge Zutrittsregeln für alle Arbeitsstätten vorgesehen. (Symbolbild)

Berlin. Derzeit gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Besonders für Ungeimpfte ändern sich damit die Arbeitssituation. Hier erfahren Sie, welche Regeln es nun für ungeimpfte Mitarbeiter gibt.

Das neue Infektionsschutzgesetz mit Regeln für 3G am Arbeitsplatz, in Bus und Bahn tritt an diesem Mittwoch, also am 24. November, in Kraft. Es wurde am Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Am Montag hatte Bundespräsident Frank-Wal