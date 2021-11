Vierter Lockdown - Vertrauen in Österreichs Regierung sinkt

Seit Montag befindet sich Österreich in einem vierten Lockdown. Es sind nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet, der Kulturbetrieb ruht, die Museen und Kinos haben geschlossen.

Roland Schlager/APA/dpa

Wien. Die vierten Ausgangsbeschränkungen in Österreich gelten als letzter Ausweg aus der aktuellen Pandemie-Lage. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, kreiden viele Bürger der Regierung stark an.

Kein Kino, kein Theater, kein Lokalbesuch, wenig soziale Kontakte: Der vierte Lockdown in Österreich ist aus Sicht vieler Bürger ein Armutszeugnis für die Regierung.Bis zu 75 Prozent der Österreicher vertrauten inzwischen dem Bündnis aus ko