Das von der belarussischen Staatsagentur BelTA via AP zur Verfügung gestellte Handout zeigt Migranten, die auf dem Gelände eines Logistikzentrums in der Nähe der polnisch-belarussischen Grenze an einer Feldküche stehen.

Maxim Guchek/BelTA/AP/dpa

Minsk. Wie geht es weiter mit den Migranten in Belarus? Lukaschenko will einen Teil von ihnen nach Deutschland schicken. Berlin weist das zurück. Die EU sondiert mit Minsk mögliche Rückführungen.

In der Krise um Tausende Migranten in Belarus, die in die EU einreisen wollen, setzt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko auf ein Einlenken Europas.„Ich warte auf die Antwort der EU auf die Frage nach den 2000 Flüchtlingen“, s