Im Krisenstaat Sudan ist der durch einen Militärputsch gestürzte zivile MinisterpräsidentAbdalla Hamdok wieder ins Amt eingesetzt worden.

Christophe Ena/AP POOL/dpa

Khartum. Ministerpräsident Hamduk ist im Sudan wieder im Amt. Er will das Land wieder auf den Weg zur Demokratie bringen. Doch vielen Menschen reicht das nicht mehr.

Die erneute Einsetzung des sudanesischen Ministerpräsidenten Abdalla Hamduk in sein Regierungsamt sorgt für keine Beruhigung in dem Krisenstaat: Die Organisatoren der Proteste der vergangenen Wochen rufen zu weiteren Demonstrationen auf. Be