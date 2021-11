Spahn nach Kritik an Biontech-Limit: "Wir halten da nichts zurück"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte sich gegen Kritik am Limit für Biontech-Impfdosen.

ODD ANDERSEN/AFP

Berlin. Die Booster-Impfungen nehmen Fahrt auf. Doch der Plan des Gesundheitsministeriums, Grenzen für Biontech-Bestellungen festzulegen, damit mehr Moderna verimpft wird, könnte wie eine Bremse wirken, befürchten Kritiker.

Die Kritik an Plänen des Gesundheitsministeriums, Bestellobergrenzen für Biontech-Impfstoff festzulegen, wird immer lauter. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf dem Ministerium in der "Bild am Sonntag" vor