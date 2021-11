Merz sieht CDU in schwieriger Lage

Friedrich Merz, Bewerber um den CDU-Vorsitz, sieht seine Partei in einer schwierigen Lage.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Friedrich Merz sieht den Einfluss seiner Partei in Deutschland schwinden. Die CDU habe bei keinem Thema mehr die Meinungsführerschaft.

Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, sieht seine Partei in einer schwierigen Lage.Sie sei in ihrem Charakter als Volkspartei gefährdet, sagte Merz der „Bild am Sonntag“. „Wir haben bei keinem Thema mehr die Meinungsführerschaft,