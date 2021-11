Polnische Sicherheitskräfte stehen an der Grenze hinter Stacheldraht.

Ulf Mauder/dpa

Czeremsza. Erneut soll eine Gruppe von Migranten versucht haben, die polnische Grenze von Belarus aus zu überwinden. Die polnische Regierung kündigt Maßnahmen an, um die Situation zu entschärfen.

In der Krise um die Migranten an der Grenze zwischen Polen und Belarus ist die polnische Regierung bereit, für die Rückführung der Flüchtlinge aufzukommen.„Wir sind jeden Moment in der Lage, die Rückkehr der Migranten in ihrer Herkunftsländ