Russland will Impfstoffproduktion ausbauen

Impfung mit Sputnik V in Krymsk im Süden Russlands.

Vitaly Timkiv/AP/dpa

Moskau. Russland kämpft mit dramatischen Corona-Zahlen. Die Impfquote ist niedrig und die Skepsis verbreitet - aber der Staat will die Produktion der eigenen Impfstoffe ausbauen.

Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Russland will das Land seine Impfstoffproduktion ausbauen. „Wir sind in der Lage, im nächsten Jahr ein Produktionsvolumen von zwei Milliarden (Dosen) zu erreichen“, sagte der Industrie- und Handels