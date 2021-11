Tausende Demonstranten wehren sich auf der Straße in Wien gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung.

AFP/JOE KLAMAR

Wien. In Österreich sind vor dem Inkrafttreten eines landesweiten Lockdowns für alle tausende Menschen aus Protest auf die Straße gegangen – unterstützt von der rechten FPÖ.

An den Wiener Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich haben nach neuen behördlichen Schätzungen rund 30.000 Menschen teilgenommen. Ein großer Protestzug legte am Samstagnachmittag weite Teile des Verkehrs in der Wiener Innenstadt