Ein Frau erhält in einem Impfbus in München ihre Booster-Impfung.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Die Infektionszahlen sind dramatisch gestiegen - und die Politik reagiert spät. Auffrischungsimpfungen sollen helfen, die vierte Welle zu brechen. Doch wie umgehen mit dem Andrang auf sie?

In Deutschland haben mittlerweile 5,6 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Allein in dieser Woche seien bisher 1,7 Millionen Bürger „geboostert“ worden, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am