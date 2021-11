Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili in Militärklinik verlegt

Georgiens ehemaliger Staatschef Saakaschwili wurde in eine Militärklinik verlegt.

Efrem Lukatsky/AP/dpa

Tiflis. Im Oktober wurde Michail Saakaschwili verhaftet, kurz darauf trat er in einen Hungerstreik. Der ehemalige Staatschef wurde zu Haftstrafen verurteilt, sieht sich aber als politischen Gefangenen.

Nach mehr als anderthalb Monaten im Hungerstreik ist der inhaftierte georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili in ein Militärkrankenhaus verlegt worden. Georgische Fernsehsender berichteten, der 53-Jährige sei in der Nacht zum Samstag in