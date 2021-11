Keineswegs nur Billigmarken lassen in Asien nähen. Dort arbeiten auch Kinder.

Osnabrück. Jedes zehnte Kind arbeitet, jedes zweite davon schwer: Dass das weltweit so ist, liegt auch am Konsumverhalten im Westen - in Deutschland. Darauf macht Entwicklungsminister Müller am Tag der Kinderrechte aufmerksam.

Zum Internationalen Tag der Kinderrechte an diesem Samstag hat Entwicklungsminister Gerd Müller dazu aufgerufen, statt allein auf staatliche Programme auch durch eigenes Handeln stärker gegen Kinderarbeit vorzugehen. Gegenüber unserer Redak