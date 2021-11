Cafés in der Innenstadt von Den Haag. Fast die gesamte Niederlande gilt ab Sonntag als Corona-Hochrisikogebiet.

Phil Nijhuis/ANP/dpa

Berlin. Die Corona-Zahlen schießen auch in anderen europäischen Staaten in die Höhe. Zwei Nachbarländer sowie zwei mögliche Urlaubsländer werden Hochrisikogebiete. Für Ungeimpfte wird es wieder komplizierter.

Die Bundesregierung stuft Belgien und den Großteil der Niederlande wegen stark steigender Infektionszahlen von Sonntag an als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bekannt. Auch das bei Urlaubern be