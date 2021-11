Der Cannabiskonsum bei jungen Erwachsenen ist zuletzt weiter gestiegen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Koalitionsverhandler von SPD, FDP und Grünen befassen sich mit einer möglichen kontrollierten Freigabe von Cannabis. Eine Legalisierung gilt als Punkt, auf den sich die Ampel zügig einigen könnte.

Die Debatte über eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland nimmt wider Fahrt auf. In den Ampel-Koalitionsverhandlungen kommen konkretere Bedingungen einer möglichen Cannabis-Legalisierung in den Blick. Wie mehrere Medien berichteten, h