Neuer Corona-Richtwert: Was hinter der Hospitalisierungsinzidenz steckt

Mit der Hospitalisierungsinzidenz als neuen Richtwert gilt in den meisten Bundesländern zukünftig die 2G-Regel oder sogar 2G-Plus.

dpa/Martin Schutt

Osnabrück. Die Hospitalisierungsinzidenz soll in den nächsten Monaten bestimmen, welche Corona-Regeln in den jeweiligen Bundesländern gelten. Was hinter dem Richtwert steckt und welche Maßnahmen damit verbunden sind: ein Überblick.

Neben den aktuellen Infektionszahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz soll nun vor allem die Hospitalisierungsinzidenz, auch Hospitalisierungsrate genannt, die Marschroute der Bundesländer im Kampf gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie vor