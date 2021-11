3G am Arbeitsplatz: Unbeaufsichtigter Schnelltest reicht nicht

3G am Arbeitsplatz: Ein unbeaufsichtigter Schnelltest reicht laut Arbeitsministerium nicht aus.

dpa/Marijan Murat

Berlin. Die Ampel-Parteien haben sich auf eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz geeinigt. Das Arbeitsministerium stellt nun klar: Ein allein durchgeführter Schnelltest reicht dafür nicht aus.

Nach heftiger Auseinandersetzung zwischen Ampel-Parteien und Union stimmt am Freitag der Bundesrat über den neuen Instrumentenkasten gegen die vierte Corona-Welle ab. Dabei geht es unter anderem um 3G-Vorgaben in Bussen und Bahnen – und am