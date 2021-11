Alles dicht: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei 1000.

Wolfgang Spitzbart/APA/dpa

Wien. Österreich geht in den Lockdown und beschließt die Impfpflicht. Die Inzidenz im Land lag zuletzt bei 1000.

Österreich geht wegen Corona erneut in einen Lockdown und wird im Februar eine Impfpflicht einführen. Das kündigte Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitag an. Österreich leidet unter einer massiven vierten Infektionswelle, die mit d