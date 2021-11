Zwei bayerische Corona-Patienten in Südtirol

Die pflegerische Leitung der Intensivstation und Intensivstationsarzt bei einem Corona-Patienten auf der Intensivstation. (Archivbild)

Daniel Vogl/dpa

Erding/Bozen. In der vierten Corona-Welle nähern sich viele Intensivstationen in Deutschland und Österreich den Belastungsgrenzen. In Südtirol gebe es noch Kapazitäten, sagt der dortige Covid-Einsatzleiter.

Trotz steigender Pandemiezahlen hat die italienische Provinz Südtirol noch Behandlungsplätze für Corona-Intensivpatienten frei - auch aus Deutschland und Österreich.„In der aktuellen Phase haben wir noch Ressourcen“, sagte Marc Kaufmann, de