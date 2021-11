London schickt Soldaten an polnisch-belarussische Grenze

Polnische Sicherheitskräfte am Grenzübergang Brusgi (Belarus) und Kuznica (Polen).

Ulf Mauder/dpa

Bruzgi. Man werde Pioniere zur technischen Unterstützung entsenden, heißt es aus dem britischen Verteidigungsministerium. Auch Estland schickt Soldaten nach Polen.

Die britische Regierung will weitere Soldaten nach Polen schicken, um das Land in der Migrationskrise an seiner Grenze zu Belarus zu unterstützen. Man werde Pioniere zur technischen Unterstützung entsenden, sagt der britische Verteidigungsm