Häftling entgeht in Oklahoma Hinrichtung nur knapp

Eine Trage steht in der Hinrichtungskammer des Oklahoma State Penitentiary.

Sue Ogrocki/AP/dpa/Archivbild

Oklahoma City. Es geschah in letzter Minute: Der Häftling Julius Jones entgeht der Hinrichtungskammer in Oklahoma. Der Beschuldigte und seine teils prominenten Unterstützer hatten stets seine Unschuld beteuert.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Oklahoma, Kevin Stitt, hat die Todesstrafe für den Häftling Julius Jones in letzter Minute in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt. In der Anordnung Stitts vom Donnerstag hieß es, damit gehe einher