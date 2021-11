Nach der Sitzung des Bundestags am Donnerstagnachmittag diskutierte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder über weitere Corona-Maßnahmen.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. Mit jeder Menge Auffrischimpfungen will Angela Merkel die vierte Corona-Welle abdämpfen. Bis zu 27 Millionen Booster-Impfungen sollen in den kommenden Wochen durchgeführt werden, so der Plan der Kanzlerin.

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in der Corona-Krise mehr Tempo bei den Auffrischungsimpfungen. Nach Teilnehmerangaben nannte Merkel bei den Bund-Länder-Beratungen als Ziel ein zeitnahes Angebot für 27 Millione