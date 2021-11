Zwei österreichische Regionen gehen Montag in den Lockdown

Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen Österreichs wollen einen Lockdown für die Gesamtbevölkerung verhängen.

Barbara Gindl/APA/dpa

Salzburg. Es geht Schlag auf Schlag: Am Montag verhängte Österreich einen Lockdown für Ungeimpfte. Nur eine Woche später kommen noch härtere Maßnahmen für zwei Bundesländer an der Grenze zu Bayern.

Die zwei österreichischen Bundesländer mit den höchsten Corona-Zahlen gehen nächste Woche in einen harten Lockdown. Das kündigten die Landeschefs von Salzburg und Oberösterreich, Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer, am Donnerstag an. Die M