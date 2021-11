Alles wieder zu? Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zieht einen weiteren Lockdown in seinem Bundesland in Betracht.

Dresden. Sachsens Krankenhaus-Koordinator fordert einen 14-Tage-Lockdown in Sachsen. Ministerpräsident Michael Kretschmer regt sogar einen dreiwöchigen Lockdown an.

Wegen der verschärften Corona-Lage treten in Sachsen an diesem Freitag Kontaktbeschränkungen und strengere Zutrittsregeln in vielen Bereichen in Kraft. Das geht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nicht weit genug. Er kündig