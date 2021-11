Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät immer wieder während der Pandemie per einer Videokonferenz mit den Länderchefs neue Corona-Maßnahmen, hier im März 2021.

Berlin. Nach der Sitzung im Bundestag steht am Donnerstag auch eine Bund-Länder-Konferenz an. Dort wollen Angela Merkel und die Länderchefs neue Corona-Regeln diskutieren. Lesen Sie hier, um welche Maßnahmen es gehen soll.

Am Donnerstag haben die Infektionszahlen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht: Mehr als 65.000 meldete das Robert Koch-Institut am Morgen. Dazu ist am Donnerstag der Tag der Corona-Entscheidungen: Ab 9 Uhr stimmt der Bundestag üb