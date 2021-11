UN: Mehr Angriffe des IS in Afghanistan

Rauch steigt nach einer Bombenexplosion vergangene Woche in Kabul in den Himmel auf. Rettungskräfte berichteten, dass eine Bombe in einem Kleinbus explodiert sei.

-/AP/dpa

Kabul. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan breite sich der Einfluss der Terrormiliz IS immer weiter aus. Mittlerweile sei sie in fast allen Provinzen vertreten, warnt die UN-Sondergesandte.

Die UN haben vor einer Erweiterung des Einflusses der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan gewarnt.Die seit Mitte August in dem Land regierenden militant-islamistischen Taliban hätten die Expansion des IS nicht eindämmen können