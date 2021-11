Migranten sitzen zusammen vor der Grenze in Belarus am gesperrten Übergang zu Polen.

Ulf Mauder/dpa

Hrodna. Schätzungsweise 900 Menschen halten sich noch immer in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Polen auf. Trotz der Kälte verbringen viele die Nächte im Freien.

In Belarus haben Hunderte Migranten an der Grenze zu Polen trotz Kälte den elften Tag in Folge die Nacht unter freiem Himmel verbracht.Sie wärmten sich an Feuerstellen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor Ort ber